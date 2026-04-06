В белгородском селе дрон атаковал машину скорой помощи, пострадали трое

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Борисовке Волоконовского округа дрон ударил по машине скорой помощи, пострадали три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, два фельдшера и водитель получили баротравмы. Для обследования они доставляются в Валуйскую ЦРБ", - уточнил он.

В Белгороде в результате падения обломков от сбитого беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта.

В селе Таврово Белгородского округа от удара беспилотника повреждены кровля складского помещения и два легковых автомобиля. В селе Красный Октябрь от атаки беспилотника на территории сельхозпредприятия повреждены фасад и остекление одного из помещений.

В Шебекине БПЛА повредили три легковых автомобиля, грузовик, крыши двух производственных помещений, остекление в трех квартирах многоквартирного дома и три частных домовладения.

Село Березовка Борисовского округа подверглось атаке беспилотника. Там сгорело подсобное помещение и повреждена кровля гаража.

В Грайвороне от удара беспилотника в административном здании повреждены остекление и фасад.

В городе Валуйки в результате атаки беспилотника повреждено ограждение предприятия. В селе Кукуевка FPV-дрон нанёс удар по административному зданию. В результате атаки пробита кровля, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Валуйки Белгород Белгородская область Борисовка Волоконовский округ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });