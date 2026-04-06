Почти 3,8 тыс. домов повреждены паводком в Махачкале

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Более 170 улиц Махачкалы оказались подтоплены масштабными паводками, эвакуировано более 750 человек, сообщил в своем телеграм-канале глава города Джамбулат Салавов.

"Стихия нанесла ощутимый ущерб. Подтоплены 173 улицы и 3755 домовладений. Эвакуированы 758 человек, в том числе 225 детей. В пунктах временного размещения на сегодняшний день находятся 357 человек", - написал Салавов.

Он отметил, что в городе развернуто 15 пунктов временного размещения, дополнительно подготовлен резерв мест в гостиницах. Обеспечено снабжение водой, организован подвоз питьевой воды в районы, где наблюдаются перебои.

По словам главы города, сейчас в отдельных районах частично стабилизируется электроснабжение. Без света на данный момент остаются почти 35 тыс. человек.

Как сообщалось, сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к подтоплению домовладений, дорог, электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

МЧС РФ эвакуировало в превентивных целях из четырех микрорайонов Дербентского района свыше 4 тыс. людей из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Там погибли два человека, которых унесло течением. Еще 5 человек удалось спасти. Также один погибший был обнаружен в разрушенном из-за оползня доме в селе Кирки Кайтагского района. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

В Карабудахкентском районе Дагестана из-за паводка и сильных осадков из лагеря "Солнечный берег" на десяти автобусах эвакуировали 150 детей, которые там отдыхали и обучались.

В Махачкале на улице Айвазовского из-за подмыва грунта произошло обрушение трёхэтажной пристройки к шестиэтажному дому.