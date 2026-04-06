Тело еще одного ребенка нашли в Дагестане после паводков

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате паводков в Дагестане выросло до четырех, обнаружено тело 5-летней девочки в Дербентском районе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации района.

"Обнаружено тело 5-летней девочки недалеко от села Мамедкала Дербентского района. Девочка родом из села Великент. Ребенка унесло течением после подъема уровня воды на участке федеральной трассы в районе поселка Мамедкала", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к подтоплению домовладений, дорог, электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. В Махачкале паводком повреждено почти 3,8 тыс. домов.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Там погибли два человека, которых унесло течением. Еще пять человек удалось спасти. Также один погибший был обнаружен в разрушенном из-за оползня доме в селе Кирки Кайтагского района. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

МЧС РФ эвакуировало в превентивных целях из четырех микрорайонов Дербентского района свыше 4 тыс. людей из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище.

В Карабудахкентском районе Дагестана из-за паводка и сильных осадков из лагеря "Солнечный берег" на десяти автобусах эвакуировали 150 детей, которые там отдыхали и обучались.

В Махачкале на улице Айвазовского из-за подмыва грунта произошло обрушение трёхэтажной пристройки к шестиэтажному дому.