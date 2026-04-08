CNN утверждает, что США и Иран могут ночью достичь успехов на переговорах

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - США и Иран, как ожидается, в ночь на среду могут добиться успеха на переговорах по урегулированию конфликта, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседника телеканала, ожидается, что в течение ночи стороны могут достигнуть некоторых договоренностей.

"От обеих сторон в скором времени ожидаются некоторые хорошие новости", - приводит CNN комментарий источника на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось что власти Пакистана стремятся продлить на две недели сроки проведения переговоров между США и Ираном.