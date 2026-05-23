Поиск

Число погибших после атаки ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 12

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Число погибших при обрушении части общежития в Старобельске (ЛНР) после удара ВСУ достигло 12, еще девять человек могут оставаться под завалами, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Всего пострадали 48 человек, из них 12 погибли. Предварительно, под завалами находятся девять человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава МЧС РФ Александр Куренков держит ход аварийно-спасательных работ на личном контроле. "Доклад руководителю ведомства происходит по мере получения оперативной информации", - добавили в ведомстве.

В ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета.

По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте.

ЛНР Старобельск МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших после атаки ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 12

Херсонский губернатор назвал украинские заявления о кризисе в Алешках лицемерием

Количество жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске возросло до 11

Лавров заявил, что Запад пытается втянуть Армению в ошибочную логику

В РФ вступил в силу закон, направленный на расширение мер поддержки многодетных семей

Причиной пожара в НИИ в Иркутске могло стать нарушение правил огневых работ

 Причиной пожара в НИИ в Иркутске могло стать нарушение правил огневых работ

МИД РФ организует поездку иностранных журналистов к месту трагедии в Старобельске

Число погибших в результате атаки на общежитие в Старобельске увеличилось до 10

БПЛА атаковали промпредприятие в Прикамье

Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

 Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2289 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9543 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов