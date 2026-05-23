Число погибших после атаки ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 12

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Число погибших при обрушении части общежития в Старобельске (ЛНР) после удара ВСУ достигло 12, еще девять человек могут оставаться под завалами, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Всего пострадали 48 человек, из них 12 погибли. Предварительно, под завалами находятся девять человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава МЧС РФ Александр Куренков держит ход аварийно-спасательных работ на личном контроле. "Доклад руководителю ведомства происходит по мере получения оперативной информации", - добавили в ведомстве.

В ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета.

По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте.