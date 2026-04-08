Два землетрясения магнитудой от 4 до 4,6 произошли возле Северных Курил

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Два землетрясения магнитудой 4,6 и 4 зарегистрированы в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области минувшей ночью и утром в среду, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в ночь на среду с эпицентром в 50 км юго-восточнее города Северо-Курильск на о. Парамушир, очаг залегал на глубине 15 км под морским дном. Второе землетрясение магнитудой 4 зафиксировано в среду в 06:28 по сахалинскому времени (вторник 22:28 по Москве) с эпицентром в 76 км восточнее Северо-Курильска с глубиной очага 24 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, оба сейсмических события ощутили в Северо-Курильске (это единственный населенный пункт на Северных Курилах) силой до двух-трех баллов. Тревога цунами не объявлялась.