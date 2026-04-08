Группировки "Запад", "Север" и "Восток" заявили о ликвидации 81 пункта управления дронами ВСУ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об уничтожении в зоне ответственности группировок "Запад", "Север" и "Восток" 81 пункта управления беспилотниками украинской армии.

"Выявлено и уничтожено 38 пунктов управления БПЛА", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По его словам, в зоне действий группировки "Запад" сбиты 28 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 72 тяжелых квадрокоптера и два барражирующих боеприпаса ВСУ.

Представитель группировки "Север" Василий Межевых сообщил об уничтожении за сутки 35 пунктов управления украинской беспилотной авиацией.

По данным Межевых, группировкой "Север" сбиты 36 беспилотников самолетного типа и 53 тяжелых боевых квадрокоптера ВСУ.

Офицер пресс-центра группировки "Восток" Михаил Герасимов сообщил, что подразделения группировки уничтожили восемь пунктов управления беспилотной авиацией, три станции спутниковой связи Starlink и 27 дронов украинской армии.