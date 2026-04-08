Казахстан приветствует прекращение огня и перемирие на Ближнем Востоке

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке, сообщил в среду пресс-секретарь казахстанского лидера Айбек Смадияров.

"Данное соглашение стало возможным благодаря доброй воле и мудрости президента США Дональда Трампа и высшего руководства Ирана, а также всех стран, вовлеченных в военный конфликт", - говорится в сообщении пресс-секретаря.

Смадияров отметил, что глава Казахстана выразил надежду "на долгосрочный характер достигнутой договоренности о перемирии в целях развития мировой торговли и экономического процветания всех государств".

В сообщении отмечается, что соглашения удалось достичь при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главнокомандующего вооруженными силами Пакистана фельдмаршала Асима Мунира.