Сотрудник энергетической компании ранен при атаке дронов в Брянской области

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В приграничном селе Демьянки Брянской области в результате атаки БПЛА ранение получил сотрудник энергетической компании, сообщил утром в среду губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате намеренного удара, к сожалению, ранен сотрудник "Брянскэнерго", - написал Богомаз в своем Мах-канале.

Он добавил, что повреждены два специализированных автомобиля.