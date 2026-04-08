Любимова сообщила о выходе в прокат в 2025 году более чем 40 анимационных фильмов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В 2025 году в прокат было выпущено более 40 российских анимационных фильмов, сообщила в мессенджере министр культуры Ольга Любимова в День российской анимации. Его отмечают 8 апреля.

"Министерство культуры РФ уделяет особое внимание анимационным проектам. Так, в прошлом году выпущено более 40 картин, восемь из которых созданы в рамках национального проекта "Молодежь и дети". При нашей поддержке в 2025 году проведен ряд анимационных мероприятий в разных уголках нашей страны", - написала она.

Министр выразила признательность тем, кто трудится в этой отрасли, отметив, что их работа делает анимацию "незабываемой и близкой самым разным поколениям".