Любимова сообщила о выходе в прокат в 2025 году более чем 40 анимационных фильмов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В 2025 году в прокат было выпущено более 40 российских анимационных фильмов, сообщила в мессенджере министр культуры Ольга Любимова в День российской анимации. Его отмечают 8 апреля.

"Министерство культуры РФ уделяет особое внимание анимационным проектам. Так, в прошлом году выпущено более 40 картин, восемь из которых созданы в рамках национального проекта "Молодежь и дети". При нашей поддержке в 2025 году проведен ряд анимационных мероприятий в разных уголках нашей страны", - написала она.

Министр выразила признательность тем, кто трудится в этой отрасли, отметив, что их работа делает анимацию "незабываемой и близкой самым разным поколениям".

Ольга Любимова Минкультуры
Туроператоры ждут восстановления турпотока в Дагестан к лету

 Туроператоры ждут восстановления турпотока в Дагестан к лету

Правительство утвердило план по реализации Стратегии государственной национальной политики

Краснов высоко оценил цифровизацию российского правосудия

Рынок акций РФ открылся снижением на новостях о временном прекращении ударов по Ирану

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 8 апреля снижена на 21%, до 561,5 руб./т

 Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 8 апреля снижена на 21%, до 561,5 руб./т

CNN утверждает, что США и Иран могут ночью достичь успехов на переговорах

Восстановлено движение по 98 дорогам Дагестана после ливней

 Восстановлено движение по 98 дорогам Дагестана после ливней

Что произошло за день: вторник, 7 апреля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8939 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1469 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
