Минсельхоз сообщил, что сахара в РФ достаточно для стабильной ситуации на рынке

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году произвела свыше 6,3 млн тонн сахара, таких объемов достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей и поддержания стабильной ситуации с сахаром на внутреннем рынке, сообщает Минсельхоз.

По оценке ведомства, уровень самообеспечения в 2025 году составил 104,9% при пороговом значении доктрины продовольственной безопасности 90%.

Минсельхоз также напомнил, что сбор сахарной свеклы в 2025 году составил 48,9 млн тонн, что на 8,5% больше, чем в 2024 году. Средняя урожайность выросла на 5,7% - до 414,1 ц/га.

По данным Союза сахаропроизводителей, на которые ссылается Минсельхоз, в настоящее время продолжается производство сахара из мелассы и накопленного свекловичного сиропа на четырех сахарных заводах в Белгородской, Тамбовской, Липецкой и Пензенской областях.

Как сообщил Росстат в среду, за неделю с 31 марта по 6 апреля цены на сахар-песок выросли на 1,4% против 0,8% неделей ранее. С начала года рост составил 4,7%.