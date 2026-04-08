Рост цен на яйца в РФ продолжает замедляться, ускорилось подорожание сахара

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ с 31 марта по 6 апреля повысились на 0,7%, сообщил Росстат в среду.

Рост цен продолжает замедляться: неделей ранее он составлял 1%, две недели назад - 1,8%. С начала года яйца подорожали на 20,8%.

В то же время начал ускоряться рост цен на сахар. С 31 марта по 6 апреля сахар-песок подорожал на 1,4% против роста на 0,8% неделей ранее. С начала года рост составил 4,7%.

Росстат также сообщил, что за неделю цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания повысились на 1,2%, овощные - на 1%, мясные - на 0,8%. Цены на подсолнечное масло, пшено, вермишель и соль выросли на 0,4%, говядину, полукопченые и варено-копченые колбасы, маргарин и черный чай - на 0,3%, свинину, мясо кур, мороженую рыбу, кефир, сухие молочные смеси для детского питания, макаронные изделия, печенье и водку - на 0,2%, баранину, сметану, ржаной и пшеничный хлеб - на 0,1%.

В то же время снизились цены на пшеничную муку - на 0,5%, рис - на 0,3%, сливочное масло - на 0,2%, сосиски, сардельки и творог - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в РФ на 5,2%.

