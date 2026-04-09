Мирный житель погиб из-за падения обломков БПЛА на многоквартирный дом на Кубани

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Мирный житель стал жертвой падения фрагментов БПЛА ВСУ на многоквартирный дом в Крымском районе, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"К сожалению, есть погибший. В поселке Саук-Дере Крымского района обломками БПЛА убило мужчину, который находился в этот момент на балконе многоквартирного дома", - написал Кондратьев в своем канале в мессенджере Max.

Кроме того, губернатор проинформировал о падении обломков на территорию предприятия в пригороде Крымска.

Ранее в четверг оперштаб региона сообщил о падении обломков беспилотника в селе Молдаванское Крымского района.