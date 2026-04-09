Авиарейсы задерживаются в аэропортах Чукотки и Магадана из-за непогоды

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Запланированные на четверг вылеты нескольких авиарейсов из аэропортов Анадыря (Чукотка) и Магадана задерживаются из-за непогоды, вылета ожидают более 500 пассажиров, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Анадырь (Чукотский автономный округ) задержан вылет рейса в Москву авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на 15:25. Вылет перенесен на 10 апреля. Ожидают отправления 307 пассажиров, из них 15 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В аэропорту Магадан задержаны вылеты рейсов в Новосибирск, Эвенск и Синегорье. Вылета ожидают более 200 пассажиров.

Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных авиарейсов.

Как сообщалось, в Магаданской области ожидался сильный ветер до 24 м/с. Циклон затронул Ольский, Омсукчанский, Северо-Эвенский, Хасынский, Тенькинский, Ягоднинский, Сусуманский, Среднеканский муниципалитеты. На Чукотке ожидался сильный ветер до 30 м/с,ю циклон затронул Анадырский муниципалитет и городской округ Анадырь, а также город Певек.