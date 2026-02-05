КС рассмотрел дело о допустимости отложенной компенсации при изъятии земли для госнужд

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный суд России в открытом режиме рассмотрел дело об отложенной компенсации за изъятую для государственных нужд частную недвижимость.

Как передал корреспондент "Интерфакса", поводом к проверке положений статей 279, 281 Гражданского кодекса и статьи 56.11 Земельного кодекса стала жалоба Александра Краснощекова.

Краснощеков владел земельным участком в 4,3 гектара сельскохозяйственного назначения в Тверской области. В апреле 2024 года Росавтодор обратился в суд с иском об изъятии у него этой земли для государственных нужд - строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Петербург (М-11) - и установлении возмещения в размере 899 550 рублей.

Арбитражный суд 13 августа 2024 года выделил рассмотрение требования о размере компенсации в отдельное производство из-за спора относительно суммы. При этом 20 августа 2024 года по решению суда участок был изъят: суд принял во внимание, что Краснощеков не использует его, он передан подрядной организации - на нем возведена автодорожная инфраструктура. Решение было обращено к немедленному исполнению для ввода в эксплуатацию этого участка дороги, который имеет особое государственное значение. Только через шесть месяцев, в марте 2025 года, суд назначил заявителю компенсацию в размере 1 928 989 рублей. До этого Краснощеков безрезультатно обжаловал решение об изъятии собственности без выплат.

По мнению заявителя, оспариваемые нормы не соответствуют Конституции, так как позволяют изымать частную собственность для государственных или муниципальных нужд без гарантированного предварительного и равноценного возмещения.

В ходе судебного заседания ряд представителей органов власти согласились, что указанные нормы сами по себе не противоречат Основному закону, но разошлись во мнении относительно допустимости отложенной выплаты компенсации при выделении вопроса о сумме в отдельное судопроизводство.

Так, по мнению федерального Минтранса, из-за судебных экспертиз по установлению суммы компенсации землю невозможно вовлечь в строительство длительное время, что существенно влияет на срок реализации проекта и на его финансовые параметры.

"Значительное затягивание судебных процессов по изъятию земельных участков фактически приводит к нарушению и пролонгации директивных сроков строительства федеральных проектов. (...) Негативный финансовый эффект при отказе от механизма раздельного рассмотрения требований несравнимо превосходит совокупный размер исковых требований по определению размера возмещения за изымаемый земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости. Таким образом, применение рассматриваемого механизма соответствует принципу эффективности судопроизводства (...) и способствует соблюдению баланса между частными и публичными интересами", - сказал представитель Минтранса Дмитрий Коновалов.

Он добавил, что публичность предварительной трассировки новых федеральных автодорог позволяет заинтересованным гражданам до резервирования "активно скупать" участки вдоль будущих трасс, чтобы впоследствии, среди прочего, через институт судебной защиты увеличить сумму возмещения.

Помощник министра юстиции Алина Таманцева сообщила, что действующим законодательством установлен подробный порядок изъятия недвижимости для госнужд, где в первую очередь закрепляется предварительность и равноценность возмещения, только после чего возможно принудительное изъятие.

"Обращаясь к классике, здесь работает принцип: утром деньги, а вечером - стулья. А точнее - изъятие имущества. (...) Проблема затягивания судебного разбирательства в таких делах не должна разрешаться способами, которые приводят к нарушению базовых принципов Конституции. Не должно допускаться ситуации, в которой при изъятии недвижимости для госнужд гражданин остаётся одновременно и без имущества, и без денег. Таким образом, необходимость соблюдения условий предварительного и равноценного возмещения при изъятии земельного участка для госнужд непосредственно закреплена действующим законодательством, в связи с чем сами по себе оспариваемые нормы не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права. В то же время иная трактовка данных положений, в которой допускается возможность изъятия без выплаты предварительного возмещения, как раз приводит к нарушению конституционных прав граждан", - сказала она.

Таманцева добавила, что правомерность изъятия имущества должна проверяться комплексно, что, скорее, возможно в одном процессе, "чем при искусственном выделении спора о размере компенсации в отдельный процесс". Она также указала, что для регистрации прав на изъятый для госнужд земельный участок закон о госрегистрации недвижимости требует предоставить не только соглашение об изъятии либо вступившее в силу решение суда, но и документальное подтверждение предоставления выплаты.

Полномочный представитель Совета Федерации Андрей Клишас сообщил, что, по мнению палаты, сложившаяся правоприменительная практика порождает ряд проблем, в том числе доктринальных. Он также указал, что инфляция, изменение рыночной конъюнктуры способны значительно снизить покупательную способность средств, полученных при последующем возмещении стоимости изымаемого имущества, и в результате собственник может оказаться в уязвимом положении.

"Формально получив возмещение, он фактически не может восстановить свое имущественное положение до изъятия", - сказал Клишас.

По его мнению, смягчить такие негативные последствия могло бы начисление процентов на сумму возмещения и индексация с учетом инфляции.

По мнению полномочного представителя президента в КС Дмитрия Мезенцева, оспариваемые нормы также не противоречат Конституции, однако, добавил он, это не мешает их дополнительному конституционно-правовому истолкованию, чтобы достичь оптимального баланса частного и публичного интересов.

"Может быть предложена к рассмотрению определённая корректировка правоприменительной практики, когда частному лицу сначала выплачивается так называемая бесспорная часть стоимости имущества, определённая на основании кадастровой стоимости, а по результатам рассмотрения спора о размере рыночной стоимости в рамках отдельного судебного производства - оставшаяся часть на основании решения суда", - заметил он.

Конституционный суд вынесет решение по делу в установленные сроки.