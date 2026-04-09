Песков заявил, что РФ не представляет угрозы для стран, не планирующих подрывать ее безопасность

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Россия не представляет угрозы ни для одной страны, которая не собирается подрывать ее безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия не представляет угрозу ни для одной страны, которая не планирует стать центром для антироссийской деятельности, которая не планирует уничтожать русскоязычное население и которая не планирует каким-то образом подрывать безопасность Российской Федерации", - сказал Песков журналистам в четверг.

Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать слова начальника Генштаба Вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона о том, что его основной озабоченностью на посту остается возможность войны с Россией.

Песков отметил, что "по, мнению Кремля, такие опасения абсолютно безосновательны".

Кроме того, указал пресс-секретарь президента, "наоборот - Россия ищет добрых, взаимовыгодных отношений со всеми странами, в том числе и со странами Европы". "Которые, к нашему сожалению, полностью в настоящий момент отказывают от каких-либо контактов - по-прежнему", - заключил Песков.