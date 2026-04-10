Рябков подтвердил настрой РФ на оказание Кубе материальной поддержки

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе политических консультаций в Гаване подтвердил настрой Москвы на оказание Кубе необходимой поддержки и укрепления диалога между двумя странами, сообщили на Смоленской площади.

"9 апреля в Гаване состоялись политические консультации заместителя министра иностранных дел РФ С.А.Рябкова с первым заместителем министра иностранных дел Республики Кубы Х.Пеньяльвером и заместителем министра иностранных дел К.Фернандесом де Коссио", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в пятницу.

"Подтверждён твёрдый настрой Российской Федерации на оказание Кубе необходимой поддержки, в том числе материальной, в её справедливой борьбе по отстаиванию государственного суверенитета, а также на продолжение поступательного укрепления российско-кубинского диалога по самому широкому спектру направлений", - информирует МИД.

С российской стороны "была выражена солидарность с правительством и народом Кубы, решительно осуждена американская экономическая, торговая и финансовая блокада, а также введённое США в отношении Кубы энергетическое эмбарго", "подчёркнута необходимость исключения Кубы из списка Госдепартамента США так называемых государств-спонсоров терроризма", сказано в сообщении.

"В ходе контактов, прошедших в духе российско-кубинских союзнических отношений стратегического партнёрства, проведён обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - заявили в МИД РФ.

Стороны также констатировали "идентичность подходов по подавляющему большинству ключевых вопросов современности", "озвучена неизменная позиция обеих стран в отношении неприемлемости односторонних принудительных мер, вмешательства во внутренние дела суверенных государств, применения силы в целях смещения "неугодных" правительств".