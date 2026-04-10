Volga расширит модельный ряд среднеразмерным кроссовером K40

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU -Третьей моделью в портфеле российского автобренда Volga, ранее представившего кроссовер K50 (копия Geely Monjaro) и седан C50 (Geely Preface), станет среднеразмерный кроссовер K40 (копия Geely Atlas).

Как сообщила пресс-служба бренда Volga, автомобиль будет предлагаться на выбор с двумя комбинациями бензиновых двигателей и трансмиссий: полуторалитровый двигатель с турбонаддувом мощностью 147 л.с. в паре с семиступенчатой автоматической роботизированной коробкой передач (7DCT) и приводом на передние колеса или двухлитровый двигатель с турбонаддувом мощностью 200 л.с. в сочетании с восьмиступенчатой автоматической гидромеханической коробкой передач (8AT) и полным приводом.

Старт продаж кроссовера K40 намечен на лето текущего года.

Серийный выпуск автомобилей Volga собирается наладить в Нижнем Новгороде во II квартале АО "Производство легковых автомобилей" (ПЛА), сообщалось ранее. Три модели, которыми на старте будет представлен бренд, планируется производить на заводе, где ранее выпускались автомобили Skoda и Volkswagen. Максимальная мощность предприятия составляет 110 тыс. машин в год.

Автомобили Volga представляют собой копии моделей китайской Geely. По данным профильных СМИ, прототипом Volga K50 является Geely Monjaro, С50 - седан Preface, кроссовера K40 - модель Atlas.