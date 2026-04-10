Volga расширит модельный ряд среднеразмерным кроссовером K40

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU -Третьей моделью в портфеле российского автобренда Volga, ранее представившего кроссовер K50 (копия Geely Monjaro) и седан C50 (Geely Preface), станет среднеразмерный кроссовер K40 (копия Geely Atlas).

Как сообщила пресс-служба бренда Volga, автомобиль будет предлагаться на выбор с двумя комбинациями бензиновых двигателей и трансмиссий: полуторалитровый двигатель с турбонаддувом мощностью 147 л.с. в паре с семиступенчатой автоматической роботизированной коробкой передач (7DCT) и приводом на передние колеса или двухлитровый двигатель с турбонаддувом мощностью 200 л.с. в сочетании с восьмиступенчатой автоматической гидромеханической коробкой передач (8AT) и полным приводом.

Старт продаж кроссовера K40 намечен на лето текущего года.

Серийный выпуск автомобилей Volga собирается наладить в Нижнем Новгороде во II квартале АО "Производство легковых автомобилей" (ПЛА), сообщалось ранее. Три модели, которыми на старте будет представлен бренд, планируется производить на заводе, где ранее выпускались автомобили Skoda и Volkswagen. Максимальная мощность предприятия составляет 110 тыс. машин в год.

Автомобили Volga представляют собой копии моделей китайской Geely. По данным профильных СМИ, прототипом Volga K50 является Geely Monjaro, С50 - седан Preface, кроссовера K40 - модель Atlas.

В Подмосковье и Астраханской области задержали трех участников банды Басаева

Емкость с нефтепродуктами загорелась в Волгоградской области после атаки БПЛА

Российские военные нейтрализовали за ночь более 150 беспилотников ВСУ

Более 50 БПЛА уничтожено в 10 районах Ростовской области минувшей ночью

Все пропавшие на Камчатке туристы найдены, двое погибли

Спасатели нашли часть пропавшей на Камчатке тургруппы, есть погибшие

Открыты аэропорты Екатеринбурга, Перми, Кирова, Ижевска, Ульяновска, Саратова, Пензы и Самары

Спасатели выдвинулись на поиски пропавшей на Камчатке тургруппы

 Спасатели выдвинулись на поиски пропавшей на Камчатке тургруппы

Группа туристов пропала на Камчатке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8966 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 115 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1544 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов