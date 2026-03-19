Volga летом планирует начать продажи флагманского кроссовера K50

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Старт продаж флагманского кроссовера K50 линейки российского автобренда Volga, сборка которого локализуется на площадке нижегородского автозавода, намечен на лето текущего года, сообщила пресс-служба бренда.

Габариты кроссовера Volga K50 – 4770 мм в длину и 1895 мм в ширину при колесной базе 2845 мм. Автомобиль комплектуется бензиновым турбомотором объемом 2 л (238 л. с.) и системой полного привода. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

"Флагманский кроссовер Volga К50 появится в продаже у официальных дилеров марки летом 2026 года", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Телеграм-канал "Русский автомобиль" ранее сообщал со ссылкой на данные ОТТС для Volga K50, что прототипом этой модели стал кроссовер Geely Monjaro. Эта модель, по данным "Автостата", в 2025 году вошла в пятерку самых продаваемых на российском рынке новых легковых автомобилей - было реализовано 37,7 тыс. шт. (-21,4% г/г). При этом с конца прошлого года на кроссовер (как на автомобиль с двигателем мощностью более 160 л. с.) существенно вырос утильсбор.

Пресс-служба бренда Volga в феврале сообщала, что серийный выпуск автомобилей Volga начнет в Нижнем Новгороде во II квартале 2026 г. АО "Производство легковых автомобилей" (ПЛА). "Портфолио бренда Volga будет представлено на старте тремя моделями в востребованных сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан, которые будут производиться на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen", - говорилось в сообщении.

Максимальная мощность завода составляет 110 тыс. машин в год.

"Коммерсантъ" в конце прошлого года сообщал со ссылкой на источники, что на легковом конвейере нижегородского автозавода, где ранее собирались модели Volkswagen, помимо кроссовера на базе Geely Monjaro может быть локализован также седан на основе Geely Emgrand. Еще один источник издания предполагал возможный запуск производства седана на базе Geely Preface.

Ранее ПЛА для запуска автобренда Volga пыталась договориться о кооперации с китайским Changan. В мае 2024 г. компания представила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на выставке ЦИПР предполагаемый модельный ряд: седан С40 и кроссоверы К30 и К40, в которых автоэксперты узнали Changan Raeton Plus, Oshan X5 Plus суббренда Changan и Changan Uni-Z. Однако сотрудничество с Changan не сложилось.