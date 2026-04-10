Песков заявил, что Дмитриев не ведет в США переговоры по украинскому урегулированию

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится с визитом в США как руководитель группы по экономическим вопросам и продолжает работу в рамках этой группы, он не ведет переговоров по украинскому урегулированию, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, первое - я могу подтвердить этот визит. Второе - Кирилл Дмитриев не ведет переговоров по урегулированию украинскому. И это не является возобновлением переговоров". - сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что "Дмитриев возглавляет группу по экономическим вопросам, и он продолжает работу в рамках этой группы".

Так Песков ответил на просьбу журналистом подтвердить информацию о том, что Дмитриев находится в США, где ведет переговоры о потенциальном мирном соглашении и о возобновлении экономического сотрудничества между США и Россией, и на вопрос, является ли этот визит возобновлением переговоров об украинском урегулировании после технической паузы.