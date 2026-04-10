Иранскую делегацию ждут в Исламабаде вечером 10 апреля

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Иранская делегация, как ожидается, вечером 10 апреля прибудет в Исламабад для запланированных на 11 апреля переговоров с США, сообщает Bloomberg со ссылкой на пакистанского чиновника.

Собеседник агентства рассказал, что делегацию возглавят глава МИД Ирана Аббас Аракчи и председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Иран официально не подтвердил участие в переговорах и состав делегации, хотя государственные СМИ страны также сообщали, что переговорную команду возглавят Аракчи и Галибаф.

В Пакистан уже вылетел вице-президент США Джей Ди Вэнс. В Белом доме сообщали, что в команду переговорщиков войдут также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Хроника 28 февраля – 10 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Аббас Аракчи Иран Исламабад США Мохаммад-Багер Галибаф Джей Ди Вэнс
