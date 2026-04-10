Поиск

Всероссийские проверочные работы проведут в школах с 19 апреля по 19 мая в 2027 году

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российские школьники 4-8-х и 10-х классов напишут всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2026-2027 учебном году с 19 апреля по 19 мая, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Опубликован проект приказа об утверждении состава участников, сроков и продолжительности проведения ВПР в школах в 2027 году. В 2027 году ВПР пройдут в срок с 19 апреля по 19 мая 2027 года. Участниками ВПР будут являться обучающиеся 4-8-х и 10-х классов, за исключением обучающихся, участвующих в национальных сопоставительных исследованиях качества общего образования в 2026/2027 учебном году", - говорится в сообщении.

Документ размещен в пятницу для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Для всех участников всероссийских проверочных работ предметы "русский язык" и "математика" являются обязательными, отмечается в сообщении. Остальные предметы будут определены федеральным организатором на основе случайного выбора, уточнили в ведомстве.

Рособрнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вакцинация от гепатита А началась после вспышки кишечной инфекции в Муроме

Глава Северной Осетии сообщил о 10 пострадавших при взрыве во Владикавказе

 Глава Северной Осетии сообщил о 10 пострадавших при взрыве во Владикавказе

Новак сообщил об обсуждении увеличения поставок топлива на внутренний рынок

 Новак сообщил об обсуждении увеличения поставок топлива на внутренний рынок

Бывшего вице-губернатора Кубани Коробку обвинили в рейдерском захвате предприятия АПК

Восемь человек пострадали в результате взрыва на складе во Владикавказе

Песков заявил, что Дмитриев не ведет в США переговоры по украинскому урегулированию

Взрыв произошел на складе с пиротехникой в центре Владикавказа

Глава РСПП ждет скорое внесение в Думу поправок о сроках исковой давности по приватизации

Volga расширит модельный ряд среднеразмерным кроссовером K40

 Volga расширит модельный ряд среднеразмерным кроссовером K40

В Подмосковье и Астраханской области задержали трех участников банды Басаева
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1545 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов