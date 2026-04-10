Всероссийские проверочные работы проведут в школах с 19 апреля по 19 мая в 2027 году

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российские школьники 4-8-х и 10-х классов напишут всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2026-2027 учебном году с 19 апреля по 19 мая, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Опубликован проект приказа об утверждении состава участников, сроков и продолжительности проведения ВПР в школах в 2027 году. В 2027 году ВПР пройдут в срок с 19 апреля по 19 мая 2027 года. Участниками ВПР будут являться обучающиеся 4-8-х и 10-х классов, за исключением обучающихся, участвующих в национальных сопоставительных исследованиях качества общего образования в 2026/2027 учебном году", - говорится в сообщении.

Документ размещен в пятницу для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Для всех участников всероссийских проверочных работ предметы "русский язык" и "математика" являются обязательными, отмечается в сообщении. Остальные предметы будут определены федеральным организатором на основе случайного выбора, уточнили в ведомстве.