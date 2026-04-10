Володин назвал Жириновского эффективным политиком, который стал таковым через свои поступки и решения

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Эффективность политики обеспечивают сильные личности, каким был Владимир Жириновский, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня мы вспоминаем именно поступки Владимира Вольфовича, потому что политика - это поступки и решения", - сказал Володин в пятницу на открытии выставки к 80-летию Владимира Жириновского.

По его словам, "политика - не собес", и Жириновский состоялся именно потому, что преодолевал вызовы, становясь сильнее в условиях конкуренции, отстаивая свою позицию.

'Он молодым уже себя реализовывал, но при этом он шел по жизни, его никто не нес и никто ему не помогал. Через это формируются сильные люди, а нам важно, чтобы именно такие участвовали в политике, потому что если они будут сильными, - значит, политика будет эффективной", - отметил Володин.

Но если человеку для роста в политике создают условия, - в итоге "он будет лентяем", потому что его эти "лифты" поднимут, а сам он по ступенькам не забирался и эти качества не нарабатывал", считает председатель Госдумы.

"Вот и вы (Леонид Слуцкий - ИФ) были молоды, и Дмитрий Николаевич (вице-премьер Чернышенко - ИФ), и я пришел, избирался, мне было 25 лет. Это конкуренция. Ты можешь быть молодым, побеждать. И если ты побеждаешь, - значит, ты обладаешь определенными знаниями, качествами", - сказал Володин.

Представляющий выставку председателю Госдумы лидер ЛДПР Леонид Слуцкий согласился: "мы побеждаем и чего-то добиваемся, потому что условия себе создаем сами, а не кто-то для нас, потому что мы принадлежим к той или иной категории".

Выставка, посвященная 80-летию Владимира Жириновского открылась в Центральном выставочном зале "Манеж". Она продлится две недели - с 11 по 23 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба ЛДПР.

