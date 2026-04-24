Песков заявил, что среди европейских политиков есть "свои Жириновские"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Нынешнее поколение политиков Европы безлико, но свои "Владимиры Жириновские" есть и там, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас просто там (в Европе - ИФ) поколение такое безликое в основном. Но там тоже много ярких политиков. Не надо думать, что мы такие избалованные, а там все - нет. Везде есть свои и Жириновские, и остальные свои. Все есть, общества очень похожи", - сказал он.

Жириновский свыше 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы восьми созывов. Политик умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.