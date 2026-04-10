Курорт Роза Хутор задумался о подготовке лавинщиков и других редких специалистов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Сочинский курорт Роза Хутор и государственная корпорация "Кавказ.РФ" разработают концепцию системы обучения специалистов редких "горных" профессий, сообщила пресс-служба курорта.

"Всесезонный курорт Роза Хутор и государственная корпорация "Кавказ.РФ" приступают к разработке концепции системы обучения специалистов редких "горных" профессий - лавинщиков, оснежителей, ратракистов, - на базе образовательных учреждений Северного Кавказа. Сегодня в России этих специалистов не учат", - говорится в сообщении.

Начало совместной работе дал визит делегации "Кавказ.РФ" на сочинский курорт для знакомства с моделью работы, управленческими и кадровыми подходами. В составе делегации "Кавказ.рф" в Сочи прибыли 25 специалистов по эксплуатации, информационным технологиям, маркетингу и финансам, представители топ-менеджмента.

"В течение недели гости работали с профильными командами Роза Хутор и знакомились с функционированием инфраструктуры курорта: канатных дорог, снегоуплотнительных машин - ратраков, службы спасателей, систем оснежения и лавинной безопасности, горнолыжных сервисов", - сообщает пресс-служба.

Зимой на трассах Роза Хутор ежедневно катаются 5-6 тысяч лыжников и сноубордистов. Комфорт и безопасность райдеров обеспечивают профессионалы редких "горных" специальностей - лавинщики, спасатели, метеорологи, оснежители, работники горнолыжных трасс, операторы снегоуплотнительных машин (ратракисты) и канатных дорог. Для подготовки, к примеру, оснежителя требуется в среднем около двух лет практики на месте. Такой специалист должен разбираться в гидравлике, пневматике, автоматике, релейных схемах и двигателях, уметь проводить слесарную работу любой сложности.

Гендиректор курорта Роза Хутор Константин Нестеров сообщил, что сейчас готовится список профильных образовательных учреждений в регионах Северного Кавказа, где готовят слесарных кадров и механиков.

"На базе этих учебных направлений можно обучать оснежителей, сотрудников служб снегоуплотнительных машин, канатных дорог. В конце апреля руководители этих учебных заведений будут приглашены к участию в Кавказском инвестиционном форуме. В рамках его деловой программы Роза Хутор и "Кавказ.рф" планируют провести интерактивную встречу, посвященную адаптации образовательных программ под актуальные потребности горнолыжной индустрии. Дальше планируется разработка программ подготовки специалистов редких "горных" профессий с возможностью стажировок на курортах и заключения ученических договоров", - сказал Нестеров.