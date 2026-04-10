"Антивоенный комитет России" внесен в список террористических организаций в РФ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ внесла запрещенный в РФ "Антивоенный комитет России" в список террористических организаций.

Список спецслужбы обновился в пятницу, в нем уточняется, что решение Верховного суда РФ о запрете деятельности комитета вступило в законную силу.

В марте высшая судебная инстанция признала международную неправительственную организацию "Антивоенный комитет России" террористической и запретила ее деятельность в РФ.

Судом установлено, что цели и действия данной организации направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

"Руководство ее деятельностью, а также контроль за реализацией ее прав и обязанностей осуществляет иностранный агент Михаил Ходорковский. От имени и в интересах АКР совершаются преступления, предусмотренные статьей 205.2 УК РФ", - сообщали тогда в пресс-службе ВС РФ.

Ранее ФСБ заявляла, что "Антивоенный комитет России" был учрежден в феврале 2022 года. "Его целью является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации", - сказали в спецслужбе.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 278 ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК России ("Организация террористического сообщества и участие в нем") в отношении Ходорковского (был признан в РФ иноагентом в мае 2022 года).

Генпрокуратура РФ в январе 2024 года признала деятельность "Антивоенного комитета России" нежелательной.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в отношении руководителей и активных участников комитета, выступающих в интересах и от его имени, "уже состоялись приговоры по уголовным делам о преступлениях террористической направленности".

ФСБ Михаил Ходорковский
