Верховный суд признал "Антивоенный комитет России" террористической организацией

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд России признал международную неправительственную организацию "Антивоенный комитет России" (признана нежелательной в РФ) террористической и запретил ее деятельность в стране.

"Судебная коллегия по административным делам признала неправительственную организацию, созданную в форме общественного движения, "Антивоенный комитет России" (Russian antiwar committee, Великобритания) террористической организацией и запретила ее деятельность и деятельность ее структурных подразделений на территории Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе суда.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Судом установлено, что цели и действия данной организации направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

"Руководство ее деятельностью, а также контроль за реализацией ее прав и обязанностей осуществляет иностранный агент Михаил Ходорковский. От имени и в интересах АКР совершаются преступления, предусмотренные статьей 205.2 УК РФ", - сказали в пресс-службе.

Ранее ФСБ заявляла, что "Антивоенный комитет России" был учрежден в феврале 2022 года. "Его целью является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации", - сказали тогда в спецслужбе.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 278 ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти"), а также ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК России ("Организация террористического сообщества и участие в нем") в отношении экс-главы компании "ЮКОС" Ходорковского (признан в РФ иноагентом).

В ФСБ напомнили, что Генпрокуратура РФ в январе 2024 года признала деятельность "Антивоенного комитета России" нежелательной.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в отношении руководителей и активных участников комитета, выступающих в интересах и от его имени, "уже состоялись приговоры по уголовным делам о преступлениях террористической направленности".