Хамовнический суд заочно лишил статуса трех адвокатов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы по требованию Минюста лишил статуса адвокатов Алексея Басистова, Дмитрия Проводина и Юлия Тая, сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил иск и прекратил статус Басистову А.Е., Проводину Д.Н. и Таю Ю.В., более двух лет скрывающимся за границей Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Все трое состояли в адвокатском бюро "Бартолиус".

В начале апреля в суд обратилось Главное управление Минюста по Москве с иском о признании незаконным решения столичного Совета Адвокатской палаты, принятого по дисциплинарному делу в отношении этих адвокатов. Истец настаивал на прекращении их статуса адвоката, так как все трое более двух лет скрывались за рубежом.

В Федеральной Палате адвокатов России сообщили, что решение суда будет обжаловано, так как требование о прекращении статуса адвоката судом прямо противоречит статье 17 Закона "Об адвокатуре", закрепившей данное полномочие за советом адвокатской палаты как исключительную компетенцию органа профессионального самоуправления.

"Минюст вправе реализовывать только те функции и полномочия, которые ему прямо предоставлены законом. Полномочие оспаривать в суде решение совета адвокатской палаты об отказе прекратить статус адвоката, им законом не предоставлено. Предъявленный иск представляет собой вторжение в конституционно обусловленный принцип независимости адвокатуры и создаёт недопустимый прецедент подчинения органов профессионального самоуправления воле исполнительной власти", - заявила президент ФПА Светлана Володина.

Хамовнический суд Минюст Бартолиус Дмитрий Проводин Алексей Басистов Юлий Тай ФПА
