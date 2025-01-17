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Бывшим адвокатам Навального суд назначил от 3,5 до 5,5 лет колонии

Бывшим адвокатам Навального суд назначил от 3,5 до 5,5 лет колонии
Бывшие адвокаты Навального - Игорь Сергунин, Алексей Липцер, Вадим Кобзев (слева направо) в суде
Фото: АР/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ИНТЕРФАКС - Петушинский районный суд приговорил к реальным срокам лишения свободы трех бывших адвокатов Алексея Навального - Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина - по обвинению в участии в экстремистском сообществе, передал корреспондент "Интерфакса".

Кобзеву назначено пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Липцеру - пять лет колонии, Сергунину - три года шесть месяцев.

Кроме того, суд запретил каждому из подсудимых на три года заниматься оказанием юридических услуг.

Адвокаты признаны виновными в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК).

Меру пресечения в виде содержания под стражей суд сохранил фигурантам до вступления приговора в законную силу.

Защита адвокатов, как ожидается, обжалует приговор после согласования позиции с доверителями.

Кобзев и Липцер не признали вину. Сергунин, как сообщалось, на следствии вину признал.

На прениях сторон гособвинение просило назначить подсудимым адвокатам от пяти до пяти лет 11 месяцев лишения свободы.

Процесс проходил в Петушинском суде с 12 сентября 2024 года в закрытом режиме. Об ограничении доступа на слушания попросили прокуроры, сославшиеся на письмо из Центра противодействия экстремизму МВД (Центр "Э"), где утверждалось, что для участников процесса есть риск угрозы со стороны членов экстремистского сообщества, участие в котором вменяется подсудимым адвокатам.

По версии обвинения, адвокаты передавали информацию от Навального и Навальному как руководителю экстремистского сообщества, когда тот находился в колонии во Владимирской области.

По аналогичному обвинению заочно арестованы и объявлены в розыск два других адвоката Навального - Ольга Михайлова и Александр Федулов.

Ольга Михайлова Петушинский суд Алексей Навальный Александр Федулов Алексей Липцер Игорь Сергунин Вадим Кобзев
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