В Ростовской области при взрыве в шахте погиб человек

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Красносулинском районе Ростовской области произошел взрыв в шахте, один человек погиб, еще один пострадал, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона.

"Непроизвольная детонация произошла при подготовке взрывных работ. На поверхность подняли одного погибшего и еще одного человека в тяжелом состоянии. Обрушений нет", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в шахте Шерловская-Наклонная. Технологический процесс не нарушен.

Шерловская-Наклонная Красносулинский район Ростовская область
