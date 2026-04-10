В Ингушетии актуальные полисы ОСАГО есть только у 31% водителей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Ингушетии только у 31% водителей есть актуальные полисы ОСАГО, сообщил "Интерфаксу" директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА), вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

Этот показатель, по его словам, "рассчитывается как соотношение всех зарегистрированных в регионе автомобилей к количеству действующих договоров ОСАГО. В целом по России он отличается кратно и составляет 85-90%".

"Такое положение вещей связано с отсутствием оснащенности региона дорожными видеокамерами, - считает Ефремов. - Как показывает практика, именно они оказываются мощным инструментом, дисциплинирующим водителей на дорогах и влияющим на безопасность дорожного движения. В результате и аварийность в Ингушетии сильно отличается от других территорий страны, где оснащенность дорожными камерами и находится на приемлемом уровне. Так, если в Москве доля водителей, имеющих самый низкий коэффициент аварийности (бонус-малус) и не становившихся виновниками ДТП в течение 10 лет, составляет 52%, тот же показатель у водителей Республики Ингушетия всего 12%".

"Когда две трети водителей на территории ездят по дорогам без полиса ОСАГО, это не только нарушение требования федерального закона, но и грубое нарушение прав других добросовестных водителей, имеющих полис ОСАГО. При ДТП по вине безполисного водителя они уже не смогут получить страховую выплату, им остается требовать ее с виновника, пройти через судебное разбирательство и надеяться на то, что нужные средства для компенсации ущерба виновник ДТП в состоянии будет обеспечить", - развил тему Ефремов.

Он добавил, что в республике Ингушетия обеспокоены сложившейся в сфере ОСАГО ситуацией. На этой неделе там прошло межведомственном совещание по вопросам в сфере автострахования, в том числе связанным с противодействием страховому мошенничеству. Встреча прошла с участием председателя правительства республики, представителей администрации, правоохранителей, Банка России и РСА.

"Удивительно, что некоторые местные автовладельцы используют полисы ОСАГО ушедшей с рынка страховой компании "Хаткор", которая работала на территории ДНР, у которой 10 июня 2025 года была отозвана лицензия Банком России", - сказал Ефремов.

"Странным образом более половины всех страховых событий с момента прекращения деятельности данной страховой компании происходят не на новых территориях, где продавались полисы ОСАГО, а на территории республики Ингушетия", - отметил он.

Вице-президент ВСС сообщил, что по итогам совещания был принят ряд важных решений.

"Во-первых, принято решение кардинально изменить ситуацию с оснащенностью республики дорожными камерами, заметных изменений мы ожидаем в ближайшие два месяца, и работа эта будет расширяться. Во-вторых, мы ожидаем активизации усилий правоохранителей по противостоянию мошенническим практикам на территории республики в сфере автострахования. Пока показатель доли возбужденных уголовных дел по статье УК о страховом мошенничестве - самый низкий по стране и составляет 1,4% по итогам 2025 года. Мы рассчитываем, что ситуация начнет меняться. В-третьих, основным итогом встречи стало решение администрации республики начать активную системную работу по всем направлениям для изменения ситуации в сфере автострахования и ОСАГО, в частности", - сказал Ефремов.

По итогам совещания правительство Ингушетии приняло решение о проведении дополнительного межведомственного совещания с участием всех заинтересованных сторон в мае 2026 года с целью оценки проводимых мероприятий по ОСАГО и достигнутых результатов.

Два "штрафника" с разными сценариями

В декабре 2025 года впервые в истории ОСАГО Банк России ввел повышенный в 2 раза территориальный коэффициент в ОСАГО, который используется при расчете цен на полисы для жителей региона, как штрафную санкцию. В "красной зоне", среди "штрафников", оказались два региона, которые годами не могли сбить неоправданно высокую убыточность в ОСАГО из-за активности страховых мошенников - это Дагестан и Новосибирская область. Ситуации и проблемы на этих локальных рынках ОСАГО были различны. В частности, в Новосибирской области процветали отработанные схемы организации аварийных спектаклей с последующими заработками на страховых выплатах. Это делалось в слепых для камер зонах и даже под камеры слежения.

Правоохранители и администрация Новосибирской области резко активизировали противодействие злоумышленникам, что позволяет уже ставить вопрос о выведении территории из под удара повышенного коэффициента в обозримой перспективе.

Объясняя депутатам Госдумы решение о введении повышенного коэффициента для регионов "красной зоны" (отнесение к "красной зоне" проводится ЦБ по результатам составления специального мониторинга и многофакторного анализа - ИФ), председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что там, где борьба с недобросовестными практиками активно ведется, резких улучшений удается добиться буквально за год. Из 12 регионов в зоне повышенных рисков в ОСАГО за несколько лет осталось всего 2 на конец 2025 года.

На состоявшемся в апреле совещании в Ингушетии с докладом о состоянии рынка ОСАГО в республике выступил директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов, сообщал РСА.

Смирнов "подробно рассказал о ситуации, которая требовала принятия мер для оздоровления рынка ОСАГО в республике, изменения территориального коэффициента, направленного на снижение убыточности страховых компаний и противодействие недобросовестным практикам на территории Ингушетии", говорится в сообщении.

"Изменение территориального коэффициента в сторону увеличения повлекло повышение внимания к ситуации с ОСАГО со стороны администрации региона и правоохранительных органов", - пришел к выводу Ефремов.

Таким образом, повышение территориального коэффициента для "сильно отстающих" и сильно убыточных территорий в ОСАГО сыграло роль катализатора в развороте ситуации к лучшему. Но в Новосибирской области это произошла сразу, а в Ингушетии реализация планов потребует больше времени и технических нововведений.

Как показал опрос страховщиков ОСАГО, проведенный "Интерфаксом", участники рынка убеждены, что запуск давно ожидаемого федерального проекта проверки наличия полисов ОСАГО дорожными камерами видеофиксации повысит дисциплинированность водителей, а безполисных участников дорожного движения в стране практически не останется.