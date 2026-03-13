Доля безаварийных водителей с максимальными скидками на ОСАГО выше всего в Москве и Петербурге

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Самая высокая доля безаварийных водителей с минимальным коэффициентом бонус-малус (КБМ) была зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге по итогам 2025 года, показатель составил 52,3% и 50,8% соответственно, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

На третьей позиции по доле максимально аккуратных водителей оказался Пермский край с показателем 48,9%.

В среднем по РФ доля безаварийных водителей с максимальной скидкой к цене полисов ОСАГО, имеющих минимальное значение КБМ, выросла на 6 п.п. и составила 41,5%, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

РСА определил перечень регионов с долей водителей, имеющих скидку за безаварийную езду по ОСАГО выше среднего по стране.

В их числе: Московская область - 48,4%; Ленинградская область - 48%; Рязанская область - 47,8%; Республика Карелия - 46,5%; Новосибирская область - 46,4%; Вологодская и Томская области - 46,1%; Новгородская и Псковская области - 46%; Владимирская область - 45,9%; Тюменская и Кемеровская области - 45,8%; Свердловская область - 45,6%; Кировская область - 45,4%; Тульская область - 45,3%; Челябинская область - 45,1%; Самарская область - 44,8%; Тверская область - 44,5%; Красноярский край - 44,4%; Калининградская область и Удмуртская Республика - 43,9%; Орловская область - 43,6%; Смоленская область и Алтайский край - 43,3%; Нижегородская область - 42,9%; Ярославская область - 42,8%; Республика Коми и Костромская область - 42,5%; Курганская и Омская области - 42,2%; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 42%; Иркутская область - 41,9%.

Меньше всего автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийное вождение, живет в республиках Дагестан и Ингушетия - всего 9% и 12,7% соответственно.

"По итогам 2025 года доля водителей с минимальным коэффициентом бонус-малус в России выросла на 6 п.п. и достигла 41,5% - это более трети водителей всей страны. Рост доли аккуратных водителей наблюдался во всех регионах страны без исключения, наибольший зафиксирован в Забайкальском крае (+12,9 п.п.) и Республике Мордовия (+10,7 п.п.). Такая положительная динамика свидетельствует о том, что все больше автовладельцев придерживаются аккуратного стиля вождения, соблюдают правила дорожного движения и реже становятся участниками ДТП, а значит, и получают более выгодный тариф на полис ОСАГО", - сделал вывод Уфимцев.