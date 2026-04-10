Иноагентом признан внук писателя Алексея Толстого

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минюст включил в перечень иностранных агентов пять граждан и организацию.

Иноагентами признаны активисты Лилия Вежеватова, Ризван Кубакаев, Василий Матенов ("Матюнэ Батлай, Батлай") и Роман Удот, а также филолог и журналист Иван Толстой, внук писателя Алексея Николаевича Толстого, а также проект "Татар Шурасы" ("Совет татар мира").

По данным Минюста, Иван Толстой распространял фейки о решениях и политике российских властей, выступал против СВО, участвовал в создании и распространении контента иноагентов и в распространении контента нежелательных организаций. Также он взаимодействует с организацией, которая признана в России нежелательной.

