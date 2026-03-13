Поиск

Иноагентом признана правнучка Хрущева

Иноагентом признана правнучка Хрущева
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Минюст внес в реестр иностранных агентов пять человек, в том числе Нину Львовну Хрущеву, профессора международных отношений, правнучку (де-юре внучку) Никиты Хрущева.

Также иноагентами признаны экономист Екатерина Журавская (жена бывшего ректора РЭШ Сергея Гуриева, ранее также признанного иноагентом), активист Алексей Нестеренко, журналист Сергей Резник и публицист Вадим Штепа.

Из реестра в связи с ликвидацией исключен благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам "Нужна помощь".

Всем новым иноагентам вменили распространение фейков о российских властях, и участие в создании или распространении контента иноагентов. Кроме того, все они, кроме Резника, выступали против СВО, сообщил Минюст.

Хрущева участвовала в создании контента иноагентов и "принимала участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным источником", сказано в пресс-релизе.

По данным министерства, Журавская также участвовала в распространении контента нежелательных для России организаций, "отождествляла Российскую Федерацию с террористической организацией" и содействовала сбору денег для ВСУ.

Нестеренко также участвовал в распространении контента нежелательных организаций, взаимодействует с такими организациями, содействовал сбору средств для организации, признанной в России террористической, пропагандировал ЛГБТ-отношения (международная организация ЛГБТ запрещена в России).

Резнику Минюст вменил распространение контента нежелательных организаций и отождествление России с террористической организацией.

По данным Минюста, Штепа участвовал в распространении контента нежелательных организаций и взаимодействует с такими организациями.

Минюст РЭШ Сергей Гуриев Никита Хрущев Нина Хрущева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иноагентом признана правнучка Хрущева

 Иноагентом признана правнучка Хрущева

Дептранс Москвы напомнил способы оплатить парковку при отсутствии интернета

Послов Британии и Франции вызвали в МИД РФ из-за удара ВСУ по Брянску

Суд обратил в доход РФ типографию "Печатня" по иску Генпрокуратуры

 Суд обратил в доход РФ типографию "Печатня" по иску Генпрокуратуры

Петербуржец выиграл суд у коммунальщиков за разбитое льдом стекло Porsche

Лихачев заявил, что у РФ нет подтверждений разработки Ираном ядерного оружия

Обнаружено тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае полностью ликвидирован

ФСБ задержала подозреваемых в госизмене в Московской и Тверской областях
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8646 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 711 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
