Иноагентом признана правнучка Хрущева

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Минюст внес в реестр иностранных агентов пять человек, в том числе Нину Львовну Хрущеву, профессора международных отношений, правнучку (де-юре внучку) Никиты Хрущева.

Также иноагентами признаны экономист Екатерина Журавская (жена бывшего ректора РЭШ Сергея Гуриева, ранее также признанного иноагентом), активист Алексей Нестеренко, журналист Сергей Резник и публицист Вадим Штепа.

Из реестра в связи с ликвидацией исключен благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам "Нужна помощь".

Всем новым иноагентам вменили распространение фейков о российских властях, и участие в создании или распространении контента иноагентов. Кроме того, все они, кроме Резника, выступали против СВО, сообщил Минюст.

Хрущева участвовала в создании контента иноагентов и "принимала участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным источником", сказано в пресс-релизе.

По данным министерства, Журавская также участвовала в распространении контента нежелательных для России организаций, "отождествляла Российскую Федерацию с террористической организацией" и содействовала сбору денег для ВСУ.

Нестеренко также участвовал в распространении контента нежелательных организаций, взаимодействует с такими организациями, содействовал сбору средств для организации, признанной в России террористической, пропагандировал ЛГБТ-отношения (международная организация ЛГБТ запрещена в России).

Резнику Минюст вменил распространение контента нежелательных организаций и отождествление России с террористической организацией.

По данным Минюста, Штепа участвовал в распространении контента нежелательных организаций и взаимодействует с такими организациями.