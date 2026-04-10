В Ростовской области после взрыва в угольной шахте возбудили уголовное дело

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту взрыва в шахте "Шерловская-Наклонная" в Красносулинском, где один человек погиб и еще трое пострадали, сообщило областное управление СКР.

"По данным следствия, 10 апреля 2026 года при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте, расположенной в Красносулинском районе, произошел хлопок. В результате происшествия один из работников погиб, троим оказывается медицинская помощь. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре региона уточнили, что после взрыва в шахте произошло обрушение горной породы.

Ранее в правоохранительных органах региона "Интерфаксу" сообщили об одном погибшем и одном пострадавшем при взрыве.

Позже врио генерального директора АО "Донуголь" Юрий Бурняшов подтвердил информацию о случившемся, уточнив, что погиб проходчик шахты.

"10 апреля на шахте "Шерловская-Наклонная" АО "Донуголь" в Красносулинском районе произошел несчастный случай. В подготовительном забое монтажной камеры в процессе заряжания шпуров произошла детонация одного из зарядов. В результате происшествия погиб проходчик и пострадал мастер-взрывник", - сказал Бурняшов.

По его словам, еще два человека, находившиеся в забое в момент случившегося, не пострадали. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и эвакуировали на поверхность. Пострадавший был доставлен в больницу.

Шахта "Шерловская-Наклонная" продолжает работу в штатном режиме.

Бурняшов добавил, что семье погибшего будет оказана помощь.

АО "Донуголь" было создано в 1999 году путем объединения ОАО "Ростовшахтострой" и ЗАО "Донской уголь". Сейчакс единственным добывающим предприятием АО является шахта "Шерловская-Наклонная", эксплуатация которой началась в феврале 2007 года.

В октябре 2000 года "Донуголь" получил лицензию на промышленную разработку подземным способом угля-антрацита пласта k2 сроком до 31 декабря 2029 года. В настоящее время компания рассматривает возможность возобновления строительства для этих целей шахты "Обуховская N1". В отчетности отмечается, что в текущем году планируется завершить поиск инвестора для реализации этого проекта.