Госдума ужесточит контроль за рассмотрением материалов проверок Счетной палаты

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Госдума 14 апреля планирует рассмотреть проект изменений в свой регламент, который затрагивает работу думских комитетов с результатами проверок Счетной палаты (СП) и порядок внесения изменений в Семейный кодекс.

Поправки в регламент Госдумы (№1203274-8) подготовлены комиссией по регламенту и обеспечению деятельности парламента.

Действующий регламент (ст. 164.9) предусматривает, что информация Счетной палаты о результатах мероприятий, проведенных по инициативе комитетов, комиссий и депутатов, рассматривается профильными комитетами с приглашением руководства или аудиторов Счетной палаты, а итоги направляются в комитет по контролю. Однако формулировка носит описательный характер: информация, поступившая от СП, рассматривается без прямого указания на обязанность комитета это сделать. Поправка меняет формулировку на императивную: комитеты обязаны рассматривать такую информацию. Процедура при этом остается прежней, приглашение представителей Счетной палаты и отчет перед комитетом по контролю сохраняются.

Вторая часть проекта дополняет ст. 108 регламента новой нормой, согласно которой Совет Госдумы по предложению профильного комитета будет обязан вернуть инициатору законопроект, если тот наряду с самостоятельным предметом регулирования или изменениями в другие законы попутно вносит поправки в Семейный кодекс, приостанавливает действие его положений или признает их утратившими силу.

Это исключит ситуации, когда изменения семейного законодательства проходят в пакете с другими, не связанными с ними поправками, без самостоятельного рассмотрения. Аналогичное правило действует с 2015 года в отношении Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса.