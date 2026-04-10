В Махачкале прекращены полномочия судьи, легализовавшей самострой

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Квалификационная коллегия судей Дагестана на внеочередном заседании прекратила полномочия судьи Советского районного суда Махачкалы Патимат Махатиловой, сообщает пресс-служба ККС.

"Прекращены полномочия судьи Советского районного суда Махачкалы Патимат Махатиловой на основании ее письменного заявления в связи с уходом в отставку 30 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.

Ранее в объединенной пресс-службе судов республики сообщили "Интерфаксу", в 2013 году Махатилова узаконила построенный в Махачкале дом, который в апреле 2026 года частично обрушился из-за наводнения.

Советский суд тогда получил иск физлица к администрации Махачкалы о признании права собственности на самовольно возведенное строение - многоквартирный жилой дом на улице Айвазовского. Махатилова этот иск удовлетворила, решение суда вступило в законную силу.

В начале апреля 2026 года трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому на улице Айвазовского обрушилась из-за подмыва грунта.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что проблемы с подтоплениями в столице региона во многом вызваны бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Он попросил правоохранительные органы провести комплексную проверку законности выданных разрешений на строительство многоквартирных и частных домов в опасных зонах, в том числе вблизи рек.

Глава Махачкалы Джамбулат Салавов сообщал, что пострадавшие шестиэтажные дома в Махачкале были построены вблизи русла реки с нарушением закона и были оформлены как индивидуальные жилые дома.

Хроника 28 марта – 10 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
