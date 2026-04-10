Судья, которая узаконила частично обрушившуюся многоэтажку в Махачкале, подала в отставку

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Квалификационная коллегия судей (ККС) Дагестана рассмотрит отставку судьи Советского районного суда Махачкалы Патимат Махатиловой, которая в 2013 году узаконила многоэтажный дом в Махачкале, который в апреле 2026 года частично обрушился из-за наводнения, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов республики.

"Судья Советского районного суда Махачкалы Патимат Махатилова обратилась в Квалификационную коллегию судей республики с заявлением об отставке. Заявление должны рассмотреть сегодня", - сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что Советский суд в июле 2013 года рассмотрел гражданское дело по иску физлица к администрации Махачкалы о признании права собственности на самовольно возведенное строение - многоквартирный жилой дом на улице Айвазовского. Судья Махатилова удовлетворила иск. Решение суда стороны не обжаловали, оно вступило в законную силу. В начале апреля обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному многоквартирному дому.

Как сказано на сайте ККС Дагестана, вопрос о прекращении полномочий судьи Махатиловой рассматривается на внеочередном заседании 10 апреля на основании ее письменного заявления об отставке.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что проблемы с подтоплениями в столице региона во многом вызваны бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Глава региона обратился к правоохранительным органам с просьбой провести комплексную проверку законности выданных разрешений на строительство многоквартирных и частных домов в опасных зонах, в том числе вблизи рек.

Глава Махачкалы Джамбулат Салавов, в свою очередь, сообщал, что пострадавшие шестиэтажные дома в Махачкале были построены вблизи русла реки с нарушением закона и были оформлены как индивидуальные жилые дома.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

Добровольцы сносят остатки стен дома, разрушенного наводнением, в поселке Мамедкала в Дербентском районе
Хроника 28 марта – 10 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
Суд по иску Генпрокуратуры изъял в доход РФ активы экс-депутатов Кубани на 81,5 млрд руб.

"АвтоВАЗ" отзывает в РФ 41,3 тыс. Lada Granta для дооснащения модулями ЭРА-ГЛОНАСС

 "АвтоВАЗ" отзывает в РФ 41,3 тыс. Lada Granta для дооснащения модулями ЭРА-ГЛОНАСС

Тверской суд арестовал на месяц журналиста "Новой газеты" Ролдугина

Власти обсуждают 20%-й windfall tax со "сверхприбыли" 2025 года

 Власти обсуждают 20%-й windfall tax со "сверхприбыли" 2025 года

В Ингушетии актуальные полисы ОСАГО есть только у 31% водителей

 В Ингушетии актуальные полисы ОСАГО есть только у 31% водителей

СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва на складе во Владикавказе

 СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва на складе во Владикавказе

Трое пострадавших при взрыве во Владикавказе в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом

Экс-замминистра обороны Попов приговорен к 19 годам колонии строгого режима

 Экс-замминистра обороны Попов приговорен к 19 годам колонии строгого режима

Изымаемые активы бывших кубанских депутатов оцениваются в 62,5 млрд рублей

"Антивоенный комитет России" внесен в список террористических организаций в РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1552 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 118 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов