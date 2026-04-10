Судья, которая узаконила частично обрушившуюся многоэтажку в Махачкале, подала в отставку

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Квалификационная коллегия судей (ККС) Дагестана рассмотрит отставку судьи Советского районного суда Махачкалы Патимат Махатиловой, которая в 2013 году узаконила многоэтажный дом в Махачкале, который в апреле 2026 года частично обрушился из-за наводнения, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов республики.

"Судья Советского районного суда Махачкалы Патимат Махатилова обратилась в Квалификационную коллегию судей республики с заявлением об отставке. Заявление должны рассмотреть сегодня", - сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что Советский суд в июле 2013 года рассмотрел гражданское дело по иску физлица к администрации Махачкалы о признании права собственности на самовольно возведенное строение - многоквартирный жилой дом на улице Айвазовского. Судья Махатилова удовлетворила иск. Решение суда стороны не обжаловали, оно вступило в законную силу. В начале апреля обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному многоквартирному дому.

Как сказано на сайте ККС Дагестана, вопрос о прекращении полномочий судьи Махатиловой рассматривается на внеочередном заседании 10 апреля на основании ее письменного заявления об отставке.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что проблемы с подтоплениями в столице региона во многом вызваны бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Глава региона обратился к правоохранительным органам с просьбой провести комплексную проверку законности выданных разрешений на строительство многоквартирных и частных домов в опасных зонах, в том числе вблизи рек.

Глава Махачкалы Джамбулат Салавов, в свою очередь, сообщал, что пострадавшие шестиэтажные дома в Махачкале были построены вблизи русла реки с нарушением закона и были оформлены как индивидуальные жилые дома.