Мишустин приостановил государственную гражданскую службу замглавы Минцифры Заренина

Андрей Заренин Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением приостановил федеральную государственную гражданскую службу замглавы Минцифры Андрея Заренина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Приостановить федеральную государственную гражданскую службу заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Заренина Андрея Александровича в соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Федерального закона "О системе государственной службы Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Это положение закона гласит: "Государственная служба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом государственного служащего на военную службу по мобилизации, направлением его на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации по мобилизации или заключением им в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации".

3 апреля губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Заренин заключил контракт о прохождении службы в бригаде "БАРС-Курск", где он "возглавит направление БПЛА и противодействия беспилотным системам противника, а также будет курировать инновационное развитие бригады и обмен опытом с воинскими частями в зоне СВО". "Стать добровольцем — его личное решение", - отметил губернатор.

Хинштейн напомнил, что замминистра Заренин больше года принимал активное участие в технологическом развитии "БАРС-Курск", занимаясь апробацией инновационных решений и современного военного оборудования на курской земле, а также оказывал гуманитарную помощь бригаде.