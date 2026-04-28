Депутаты петербургского Закса Малькевич и Шишлов слагают полномочия

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Два депутата Заксобрания Петербурга хотят досрочно прекратить свои полномочия, сообщил в соцсетях спикер палаты Александр Бельский.

"В ближайшую среду Закс рассмотрит заявления о досрочном сложении полномочий двух депутатов по собственному желанию", - написал он и добавил, что это депутат от фракции "Единая Россия" Александр Малькевич и руководитель фракции "Яблоко" Александр Шишлов.

"Александр Малькевич принял решение отправиться на СВО", - отметил Бельский.

Полномочия этого созыва Законодательного собрания Петербурга истекают в сентябре.

В октябре 2025 года сообщалось, что Малькевич стал одним из фигурантов уголовного дела о хищении средств у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО "ГАТР"), в связи с чем также было приостановлено его членство в партии. Ему было предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате, Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В конце апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что Шишлов привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 1,5 тысячи рублей по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций).

Александр Бельский Александр Малькевич Александр Шишлов Закс Петербург Яблоко СВО
Новости по теме

Новости

Мэр Уфы стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере

 Мэр Уфы стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере

Тело погибшего найдено после схода лавины на руднике в Бурятии

В Бурятии ширина лавины, сошедшей на рудник, составляет 50 метров

Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров

 Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров

Три человека погибли, 33 пострадали из-за непогоды в России

В Бурятии из-за схода лавины на руднике под завалом остаются шестеро

Жильцов ближайших к НПЗ в Туапсе домов эвакуируют из-за пожара после атаки БПЛА

В Белгородской области в результате атак БПЛА погибли трое

Пожар произошел на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков беспилотников

Грузовой корабль "Прогресс МС-34" прибыл на МКС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1943 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9157 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов