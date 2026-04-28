Депутаты петербургского Закса Малькевич и Шишлов слагают полномочия

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Два депутата Заксобрания Петербурга хотят досрочно прекратить свои полномочия, сообщил в соцсетях спикер палаты Александр Бельский.

"В ближайшую среду Закс рассмотрит заявления о досрочном сложении полномочий двух депутатов по собственному желанию", - написал он и добавил, что это депутат от фракции "Единая Россия" Александр Малькевич и руководитель фракции "Яблоко" Александр Шишлов.

"Александр Малькевич принял решение отправиться на СВО", - отметил Бельский.

Полномочия этого созыва Законодательного собрания Петербурга истекают в сентябре.

В октябре 2025 года сообщалось, что Малькевич стал одним из фигурантов уголовного дела о хищении средств у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО "ГАТР"), в связи с чем также было приостановлено его членство в партии. Ему было предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате, Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В конце апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что Шишлов привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 1,5 тысячи рублей по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций).