Роспотребнадзор приостановил оборот смеси "Иннованта Стандарт/Энергия" в РФ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор приостановил в РФ оборот энтеральной смеси "Иннованта Стандарт/Энергия" из-за несоответствия обязательным требованиям.

Приостановлен оборот смеси для диетического лечебного и диетического профилактического питания с нейтральным вкусом", дата изготовления - 12.12.2025, изготовитель продукции - ООО "ШЕЛДОНФАРМА".

Приостановка оборота связана с выявлением несоответствия обязательным требованиям по показателям содержания фосфора, массовой доли кальция (Ca), массовой доли натрия (Na), массовой концентрации хрома и массовой доли белка.

