Суд попросили запретить работу производителя детского питания "Шелдонфармы"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выявил нарушения обязательных требований со стороны ООО "Шелдонфарма", на компанию составлен протокол о временном запрете деятельности, который направлен в суд. Компания производит детское и диетическое питание.

"Роспотребнадзор информирует, что в ходе контрольного (надзорного) мероприятия в отношении ООО "Шелдонфарма" выявлены нарушения обязательных требований. Составлен протокол о временном запрете деятельности, который направлен в суд. Предприятие производит 19 видов специализированной продукции, на весь ассортимент свидетельства о государственной регистрации оформлены в Республике Армения", - сообщило ведомство.

Надзорные мероприятия продолжаются.

В Роспотребнадзоре напомнили, что с 10 апреля приостановлен оборот в России смеси для энтерального питания для взрослых и детей с 1-го года "Иннованта Стандарт/Энергия" с нейтральным вкусом", произведенной ООО "Шелдонфарма" (дата изготовления - 12 декаюря 2025). Это было связано с выявлением несоответствия обязательным требованиям по показателям содержания фосфора, массовой доли кальция (Ca), массовой доли натрия (Na), массовой концентрации хрома и массовой доли белка.

"Указанная продукция не входит в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в России. Просим потребителей учитывать эту информацию при выборе продукции", - добавили в ведомстве.