Поиск

Изготовителей нелегальной пиротехники задержали после взрыва во Владикавказе

Сотрудники оперативных служб на месте пожара на складе, где произошел взрыв
Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о задержании подозреваемых в незаконном производстве пиротехники после взрыва на складе во Владикавказе.

"Подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий задержаны. В настоящее время с ними проводятся все необходимые следственные действия. В ходе оперативных мероприятий изъяты компоненты для изготовления пиротехники", - написал Меняйло в своем канале в мессенджере Max.

В свою очередь пресс-служба СУ СКР по республике сообщает, что задержанные - собственник коммерческих помещений и организаторы производства пиротехнических изделий.

В пятницу, 10 апреля, в складских помещениях во Владикавказе произошел взрыв. В помещении находилась пиротехника.

Погибли два человека.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц).

В городе введен режим ЧС. Работы по разбору завалов на месте взрыва приостанавливали в пятницу из-за риска обрушения здания, в субботу утром работы возобновили.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8974 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 120 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1569 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов