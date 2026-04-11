Изготовителей нелегальной пиротехники задержали после взрыва во Владикавказе

Сотрудники оперативных служб на месте пожара на складе, где произошел взрыв Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о задержании подозреваемых в незаконном производстве пиротехники после взрыва на складе во Владикавказе.

"Подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий задержаны. В настоящее время с ними проводятся все необходимые следственные действия. В ходе оперативных мероприятий изъяты компоненты для изготовления пиротехники", - написал Меняйло в своем канале в мессенджере Max.

В свою очередь пресс-служба СУ СКР по республике сообщает, что задержанные - собственник коммерческих помещений и организаторы производства пиротехнических изделий.

В пятницу, 10 апреля, в складских помещениях во Владикавказе произошел взрыв. В помещении находилась пиротехника.

Погибли два человека.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц).

В городе введен режим ЧС. Работы по разбору завалов на месте взрыва приостанавливали в пятницу из-за риска обрушения здания, в субботу утром работы возобновили.