Изготовителей нелегальной пиротехники задержали после взрыва во Владикавказе
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о задержании подозреваемых в незаконном производстве пиротехники после взрыва на складе во Владикавказе.
"Подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий задержаны. В настоящее время с ними проводятся все необходимые следственные действия. В ходе оперативных мероприятий изъяты компоненты для изготовления пиротехники", - написал Меняйло в своем канале в мессенджере Max.
В свою очередь пресс-служба СУ СКР по республике сообщает, что задержанные - собственник коммерческих помещений и организаторы производства пиротехнических изделий.
В пятницу, 10 апреля, в складских помещениях во Владикавказе произошел взрыв. В помещении находилась пиротехника.
Погибли два человека.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц).
В городе введен режим ЧС. Работы по разбору завалов на месте взрыва приостанавливали в пятницу из-за риска обрушения здания, в субботу утром работы возобновили.