Жители поврежденных после взрыва во Владикавказе домов получат выплаты

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники администрации Владикавказа оценивают ущерб жилым домам, нанесенный в результате взрыва на складе, сообщает пресс-служба администрации города в субботу.

"Всем гражданам предоставят единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Общий ущерб на месте оценивают специалисты администрации. После этого приступят к восстановлению имущества граждан", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил в своем канале в мессенджер Max, что поручил зафиксировать все повреждения в результате ЧП.

Взрыв произошел днем в пятницу в складских помещениях во Владикавказе. Согласно предварительной информации, в помещении находилась пиротехника.

По последним данным, два человека погибли. 15 человек пострадали, в том числе трое несовершеннолетних. В городе введен режим ЧС. Работы по разбору завалов на месте взрыва приостанавливали в пятницу из-за риска обрушения здания, в субботу утром работы возобновили.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц).

Задержаны подозреваемые - собственник коммерческих помещений и организаторы производства пиротехнических изделий.