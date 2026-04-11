Военные РФ уничтожили за сутки 259 дронов ВСУ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 259 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Также, как заявили в ведомстве, средствами противовоздушной обороны за это время сбиты 12 управляемых авиационных бомб.

Ранее в субботу Минобороны сообщило, что российские войска за сутки нанесли поражение используемым в интересах ВСУ объектам промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

Кроме того, в министерстве заявили, что группировка войск "Восток" за сутки продвинулась в глубину украинской обороны, группировки "Север", "Запад", "Центр" и "Южная" за сутки улучшили положение в зоне спецоперации.