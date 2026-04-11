Хинштейн сообщил, что возвращенные с Украины куряне из Суджанского района

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в субботу, что семеро возвращенных российских граждан - последние жители региона, которые были насильно вывезены на территорию Украины.

"Среди курян - пять женщин и двое мужчин, самому взрослому из них - 91 год. Все они из Суджанского района", - заявил он.

Хинштейн отметил, что у некоторых жителей Курска есть проблемы со здоровьем. Из Курской области уже направлены транспорт и медики для встречи прибывающих. По прибытии в регион всем будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия и Украина в субботу провели обмен военнопленными по формуле 175 на 175, помимо этого с Украины возвращены семеро российских граждан, жителей Курской области.