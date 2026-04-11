Поиск

Хинштейн сообщил, что возвращенные с Украины куряне из Суджанского района

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в субботу, что семеро возвращенных российских граждан - последние жители региона, которые были насильно вывезены на территорию Украины.

"Среди курян - пять женщин и двое мужчин, самому взрослому из них - 91 год. Все они из Суджанского района", - заявил он.

Хинштейн отметил, что у некоторых жителей Курска есть проблемы со здоровьем. Из Курской области уже направлены транспорт и медики для встречи прибывающих. По прибытии в регион всем будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия и Украина в субботу провели обмен военнопленными по формуле 175 на 175, помимо этого с Украины возвращены семеро российских граждан, жителей Курской области.

Курская область Александр Хинштейн Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило об обмене с Украиной военнопленными в формате 175 на 175

"Роскосмос" планирует снизить стоимость вывода грузов на орбиту

 "Роскосмос" планирует снизить стоимость вывода грузов на орбиту

Жителей трех муниципалитетов Дагестана предупредили об ухудшении качества воды

Изготовителей нелегальной пиротехники задержали после взрыва во Владикавказе

 Изготовителей нелегальной пиротехники задержали после взрыва во Владикавказе

Путин обсудил с главой Краснодарского края перспективы курортного сезона

Обломки БПЛА упали на нефтебазу на Кубани

Человек погиб в результате пожара в многоэтажке в Мытищах

МЧС сообщило о локализации пожара во Владикавказе после взрыва

В Шебекинском округе в результате удара дрона по грузовику погибли двое
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1576 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 121 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8975 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов