Минобороны РФ сообщило об обмене с Украиной военнопленными по формуле 300 на 300

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Россия и Украина в пятницу провели обмен военнопленными по формуле 300 на 300, посредничество оказали ОАЭ и США, сообщили в Минобороны РФ.

"6 марта с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 300 российских военнослужащих. Взамен переданы 300 военнопленных ВСУ", - заявили в ведомстве.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США", - отмечается в сообщении Минобороны.

Ведомство объявило, что в настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 5 марта Россия и Украина провели обмен пленными в формате 200 на 200.