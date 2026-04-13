Премьеры РФ и Узбекистана обсудят ряд совместных проектов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В понедельник, 13 апреля, в Москве премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Республики Узбекистан Абдулла Арипов проведут 6-е заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств.

"В ходе заседания планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-узбекистанского торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, включая мирный атом, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве, образовании и в других сферах, представляющих взаимный интерес", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.