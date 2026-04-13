У православных верующих наступает Светлая седмица

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Предстоящая неделя, называемая Светлой седмицей, станет для православных временем празднования Пасхи.

Все эти дни в храмах будут оставаться открытыми царские врата в знак того, что своей смертью Христос открыл людям дорогу в рай.

Завершается первая пасхальная неделя Красной горкой - самым популярным днем для заключения брачных союзов. На протяжении первой пасхальной недели нет постных дней.

В прежние времена в Светлую седмицу было принято совершать великодушные поступки: царь навещал тюрьмы и отпускал на волю заключенных, которые не совершили тяжких преступлений, меценаты посещали приюты и больницы, стараясь помочь их обитателям.

Празднование Пасхи продлится 40 дней - до Вознесения, которое в нынешнем году отмечают 21 мая. Все это время православные верующие будут приветствовать друг друга словами "Христос воскресе!", храмы будут украшены цветами и пасхальными яйцами, а духовенство будет совершать службы в красном облачении.