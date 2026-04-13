Три авиарейса отправили на запасной аэродром из-за тумана во Владивостоке

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Несколько авиарейсов задерживаются в понедельник в аэропорту Владивостока из-за тумана, сообщает пресс-служба авиагавани.

"Аэропорт работает штатно. В связи с метеоусловиями (туман) есть несколько задержанных рейсов. На запасной аэродром ушли рейсы S7 6403 из Иркутска, S7 5203 из Новосибирска, SU 1700 из Москвы. На данный момент туман рассеивается", - говорится в сообщении.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что самолеты, выполнявшие рейсы во Владивосток из Иркутска, Новосибирска и Москвы, были вынуждены совершить незапланированные посадки в Хабаровске. С улучшением погоды выполнение полетов продолжилось в соответствии с очередностью.