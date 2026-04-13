Три авиарейса отправили на запасной аэродром из-за тумана во Владивостоке

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Несколько авиарейсов задерживаются в понедельник в аэропорту Владивостока из-за тумана, сообщает пресс-служба авиагавани.

"Аэропорт работает штатно. В связи с метеоусловиями (туман) есть несколько задержанных рейсов. На запасной аэродром ушли рейсы S7 6403 из Иркутска, S7 5203 из Новосибирска, SU 1700 из Москвы. На данный момент туман рассеивается", - говорится в сообщении.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что самолеты, выполнявшие рейсы во Владивосток из Иркутска, Новосибирска и Москвы, были вынуждены совершить незапланированные посадки в Хабаровске. С улучшением погоды выполнение полетов продолжилось в соответствии с очередностью.

Владивосток
Что произошло за день: воскресенье, 12 апреля

Баканов заявил, что "Роскосмос" делает ставку на международное сотрудничество

Мюрегинское водохранилище в Дагестане обезопасили от прорыва дамбы

Арестован собственник склада пиротехники во Владикавказе, где произошел взрыв

В ЦПК сообщили о наземной отработке перспективного транспортного корабля для орбитальных станций

Порядка 13 тыс. богослужений и крестных ходов прошло в пасхальную ночь в России

В Кремле заявили, что инструкции кораблям по сопровождению танкеров не могут быть публичными

Песков заявил, что СВО после перемирия продолжится до достижения целей РФ

Песков заявил, что разногласия Москвы и Киева по вопросу территории заключаются в считанных километрах

"Роскосмос" открыл на "Госуслугах" сервис подачи заявлений для кандидатов в космонавты

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1614 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 125 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8981 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов